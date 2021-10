Beim Abbiegen von Autofahrer übersehen : Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde an einem Bein schwer verletzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hockstein Ein 52 Jahre alter Mann aus Jülich ist am Samstag, 16. Oktober, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn unter anderem mit einer Kehrmaschine aufwändig von Benzin und Öl befreit werden, so dass die für beide Fahrtrichtungen gesperrte Hubertusstraße erst um 17.35 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Der 52-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Hubertusstraße in Fahrtrichtung Reststrauch unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw die Hubertusstraße in Gegenrichtung. In Höhe des Elisabethkrankenhauses bog der Mönchengladbacher nach links auf das Gelände des Krankenhauses ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.