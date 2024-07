Verkehrsunfall in Mönchengladbach Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und wird durch die Luft geschleudert

Demnach war der Mann am Sonntag, 28. Juli, gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 19 in Richtung Hochneukirch unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll er an der Einmündung L 19/ L 39 an einer roten Ampel gehalten haben. Als diese auf Grün schaltete, soll der Motorradfahrer stark beschleunigt haben. Mit seiner Maschine kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und wurde – vermutlich nach Überfahren eines Erdhügels – in die Luft geschleudert.