Mönchengladbach: Motorradfahrer (19) schwer verletzt

Mönchengladbach Die Urftstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Urftstraße Ecke Feldstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Wagen eines 59-jährigen geprallt. Der Autofahrer hatte nach links in die Feldstraße abbiegen wollen und dabei sein Fahrzeug verlangsamt. Der 19-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Die Urftstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei sucht noch Zeugen des Verkehrsunfalls und fragt, wer Angaben zum Fahrverhalten des Motorradfahrers vor dem Zusammenstoß machen kann. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161 290.