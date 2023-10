Nach Ausweichmanöver in Mönchengladbach 61-Jähriger bei Mofa-Unfall schwer verletzt

(RP) Bei einem Verkehrsunfall ist ein 61-Jähriger schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Laut Zeugenangaben hatte der 61-Jährige am Freitag, 13. Oktober, gegen 5.40 Uhr die Blumenbergerstraße in Richtung Stadtzentrum befahren, als von einem Parkplatz ein Autofahrer in den Verkehr einbog. Der 61-Jährige habe stark bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei habe er die Kontrolle über das Mofa verloren und sei gestürzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus.