Am Marienplatz in Rheydt Unbekannter mit Messer erpresst 22-Jährigen

Laut eigenen Angaben war der 22-Jährige zu der Zeit zu Fuß auf der Bahnhofstraße am Marienplatz unterwegs. Ihm sei ein Unbekannter entgegengekommen, der ein Messer in der Hand hielt und damit auf den 22-Jährigen deutete. Der Unbekannte soll gefordert haben, dass der Geschädigte ihm seine Bluetooth-Kopfhörer aushändigt. Dieser Aufforderung folgte der 22-Jährige aus Angst, verletzt zu werden. Der unbekannte Mann lief im Anschluss mit der Beute in Richtung Stresemannstraße davon.