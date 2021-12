Verletzter an der Hindenburgstraße : Größerer Polizei-Einsatz in der Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach Bei einer Auseinandersetzung in der Mönchengladbacher Innenstadt ist am späten Samstagnachmittag mindestens eine Person schwer verletzt worden. Zeugen berichteten von einer Messerstecherei und von Festnahmen.

Gegen 17 Uhr gab es an der Hindenburgstraße mitten im Weihnachtsgeschäft am Samstag plötzlich große Aufregung. Eine Person wurde bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt, berichteten Augenzeugen. Eine Polizeisprecherin berichtete ebenfalls von einem Verletzten ohne Angaben zu Art und Schwere. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz, auch Spürhunde waren vor Ort. Zeugenberichte, wonach es eine Messerstecherei und Festnahmen gegeben habe, bestätigte die Polizei am frühen Abend zunächst nicht. Der Einsatz lief am Abend noch.