Mordkommission ermittelt in Mönchengladbach 26-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt

Das Opfer wurde mit „stichartigen Verletzungen“ zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebte der 26-Jährige den Angaben zufolge nicht. Zwei Männer aus Viersen (17 und 18 Jahre alt), die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, wurden in Tatortnähe vorläufig festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach seien sie wieder entlassen worden. Gegen sie richtet sich der Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung.