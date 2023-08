Körperverletzung in Mönchengladbach Fahrer eines goldenen Pkw schlägt 81-jährigem Passanten ins Gesicht

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer hat einen 81-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei erst am Dienstag, 29. August, meldet, hat sich das Körperverletzungsdelikt am Freitag, 25. August, gegen 18.40 Uhr am Römerbrunnen zugetragen. Auffällig ist das Fahrzeug des Unbekannten: eine goldene Mercedes-Limousine.