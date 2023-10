Kriminalität in der Stadt Mehrere Wohnungseinbrüche am Samstag in Mönchengladbach

Am Wochenende kam es in der Stadt zu mehreren Einbrüchen. Das teilte die Polizei mit. In Bettrath-Hoven drangen auf der Straße Dyker Weg 38 am zwischen Samstag, 28. Oktober, zwischen 7.50 und 20.15 Uhr Täter in eine Wohnung ein. Wie sie sich zutritt verschafften, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt. Die Einbrecher suchten nach Diebesgut und ließen Küchenfenster und Terrassentüren nach der Tat offen stehen.