Fund in Mönchengladbach Meerschweinchen im Container entsorgt

Eine völlig verängstigte Katze fand die Polizei am 31. Juli 2018 hinter den Glascontainern an der Viktoriastraße. Sie steckte in einer Plastikbox ohne Wasser und Futter und war in diesem Sommer heißen Temperaturen ausgesetzt. Auch in diesem Fall nahmen sich die Polizisten umgehend des Kätzchens an und brachten es in ein Tierheim, wo es versorgt wurde.