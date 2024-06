Fünf Männer festgenommen Englische und schottische Fußballfans prügeln sich in Gladbacher Altstadt

Bei einer Prügelei unter Fußballfans sind zwei Personen leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei. Demnach sei es am Sonntagabend, 16. Juni, am Alten Markt in der Gladbacher Altstadt zu der Auseinandersetzung mehrerer Personen, darunter Anhänger der schottischen sowie der englischen Nationalmannschaft, gekommen. Fünf Personen – alle einem Vortest zufolge alkoholisiert – wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun ermittelt.