Tätlicher Angriff in Mönchengladbach : Maskenverweigerer greift im Bahnhof Polizisten an

Maskenverweigerer greift im Bahnhof Polizisten an

Tätlicher Angriff in Mönchengladbach

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof musste ein Maskenverweigerer gebändigt werden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ein Beamter wurde am Ellenbogen verletzt. Gegen den Reisenden wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung sowie ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs eingeleitet.

Nur mit großem Kraftaufwand konnte ein renitenter Reisender am Sonntag im Mönchengladbacher Hauptbahnhof gebändigt werden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte sich der Mann geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als die Beamten versuchten, seine Personalien aufzunehmen, flüchtete der aus den Niederlanden stammende Reisende. Den Polizisten gelang es, den Mann einzuholen. Doch der 43-jährige wehrte sich und schubste die Beamten. Die Uniformierten mussten den aggressiven Mann fesseln. Ein Beamter wurde bei den Widerstandshandlungen des Mannes am Ellenbogen verletzt. Auf der Dienststelle beruhigte sich der Niederländer und konnte später von der Wache entlassen werden. Der verletzte Polizeibeamte blieb weiter dienstfähig. Die Bundespolizei leitete gegen den 43-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung sowie ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs ein.