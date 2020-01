Streit an Bushaltestelle in Mönchengladbach : Mann wird geschlagen und getreten, aber geht dann einfach

Streit an Bushaltestelle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zeugen haben am Mittwoch beobachtet, wie ein Mann an einer Bushaltestelle zusammengeschlagen wird. Als Polizei und Krankenwagen eintreffen, ist das Opfer verschwunden.

Ein Mann mittleren Alters soll in Odenkirchen an einer Bushaltestelle geschlagen und getreten worden sein, wartete aber nicht auf Polizei und Krankenwagen. Wie die Polizei berichtet, haben Zeugen am Mittwochnachmittag beobachtet, wie ein Mann nach Verlassen eines Linienbusses geschlagen und getreten worden ist. Sie alarmierten über den Notruf Hilfe. Doch als Rettungswagen und Polizei kurze Zeit später vor Ort eintrafen, fehlte von dem Opfer jede Spur.