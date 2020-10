Schwerer Arbeitsunfall : Mann wird beim Verladen eingeklemmt

Mönchengladbach Kollegen konnten den Schwerverletzten befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Bei Verladearbeiten mit einem Kran in Mönchengladbach an Straße Krahnenbonk ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der Arbeiter unter einem etwa 2,5 Tonnen schweren sogenanntenTrogschaufellaufband eingeklemmt. Das teilte die Feuerwehr mit.