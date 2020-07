Hardt : Mann verliert Führerschein beim Ölwechsel

Hardt Ein Mann hatte am Samstag an der Autobahnmeisterei einen Ölwechsel durchführen wollen. Er verschmutzte dabei die Straße, weshalb Zeugen auf ihn aufmerksam geworden waren und die Polizei riefen. Die nahm dem Mann seinen Führerschein ab.

Am Samstag riefen Zeugen die Polizei, da ihnen vor der Autobahnmeisterei an der Waldnieler Straße in Hardt ein 32-jähriger Mann aufgefallen war, der offenbar an seinem Opel das Öl wechselte und dabei die Fahrbahn verschmutze. Als die Beamten eintrafen, gab der Mann an, er habe den Ölfilter austauschen wollen – dafür sei er zur Autobahnmeisterei gefahren.