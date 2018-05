Mönchengladbach: Mann verletzt Frau bei Streit in Bahn mit Messer

Mönchengladbach Ein Pärchen streitet sich in einem Regionalzug. Dann sticht der Mann mit einem Messer zu. Später stellt er sich der Polizei.

Am Donnerstagnachmittag hat ein 23-jähriger Mann in einer Regionalbahn seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Paar gemeinsam im Zug unterwegs, als es auf der Strecke zwischen Rheydt und Odenkirchen zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden kam. Dabei verletzte der 23-Jährige die junge Frau mit einem Messer, indem er ihr Stiche in ein Bein und in den Oberkörper zufügte.