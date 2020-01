Nach Streit in der Silvesternacht : Mann stirbt nach Sturz - Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen

Nach Streit in der Silvesternacht

Mönchengladbach Bei einem Gerangel in der Silvesternacht ist ein älterer Mann unglücklich gestürzt. Da er im Krankenhaus verstarb, nimmt die Staatsanwaltschaft nun Ermittlungen auf.

Ein 64-jähriger Mönchengladbach, der bei einem Streit in der Silvesternacht gestürzt war, ist im Krankenhaus gestorben. Gegen Mitternacht hatte es auf der Wilhelm-Strauß-Straße in Rheydt einen Streit zwischen dem 64-Jährigen und einer größeren Personengruppe gegeben. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 64-Jährigen und einem 29-Jährigen aus der Gruppe. In Folge dieser Auseinandersetzung stürzte der stark alkoholisierte 64-jährige Mann auf den Hinterkopf und verletzte sich unglücklich. Er war zunächst noch ansprechbar, verstarb aber mittlerweile im Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln daher wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.