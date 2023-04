Senior in Mönchengladbach schwer verletzt Mann schubst 81-jährigen Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht bereits am Sonntag, 9. April. Nach eigenen Angaben befuhr der 81-Jährige gegen 11.30 Uhr die Stadtwaldstraße in Richtung Mennratherstraße. Dabei sei es zu einem Streit mit einem anderen Radfahrer gekommen, der sich über das Fahrverhalten des 81-Jährigen geärgert habe. Als er den Unbekannten habe überholen wollen, habe ihn dieser in Richtung eines Grabens am Rand des Radwegs geschubst, und er sei gestürzt. Anschließend sei es dann noch zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.