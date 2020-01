Am Wochenende in Mönchengladbach : Mann schlägt auf Disco-Toilette 25-jährigen Korschenbroicher

Am Wochenende in Mönchengladbach

Ein Mann steht an einem Urinal. (Symbolfoto). Foto: Bußkamp Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Mönchengladbach Ein freundlicher Akt der Kommunikation, mehr sollte es nicht sein. Als Antwort gab es einen Schlag ins Gesicht.

Ein 25-Jähriger hat am Wochenende in der Nacht zu Samstag auf einer Disco-Toilette unvermittelt einen Schlag ins Gesicht erhalten. Wie die Polizei mitteilt, habe der junge Mann aus Korschenbroich seinen Nebenmann am Urinal nur freundlich ansprechen wollen, woraufhin dieser ihn schlug und anschließend die Disco verließ. Der 25-Jährige erstattete nun Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.