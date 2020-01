Polizei bittet um Zeugenhinweise : Mann schlägt 15-Jährigen am Marienplatz

Am Marienplatz in Mönchengladbach-Rheydt hat sich die Tat nach Angaben des 15-Jährigen ereignet. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Fremde habe plötzlich den Kopf des Jungen in die Hände genommen und kurze Zeit später mit der Faust zugeschlagen.

Weil er von einem fremden Mann am Marienplatz mehrfach geschlagen worden sei, hat am Montagabend kurz nach 19 Uhr ein 15-Jähriger die Polizei alarmiert. Der Junge berichtete, er habe an der Bushaltestelle „Marienplatz" gestanden. In der Nähe habe sich eine Gruppe von zirka sieben Personen befunden. Völlig grundlos sei einer aus dieser Gruppe auf ihn zugekommen, habe seinen Kopf in die Hände genommen und gefragt: „Was bist du so frech zu mir?" Dabei habe er überhaupt nichts gesagt.