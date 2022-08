Täter flüchtig : Mann in Mönchengladbach mit Stichwaffe verletzt

Mann in Mönchengladbach mit Stichwaffe verletzt

Update Mönchengladbach Ein Unbekannter hat einen Mann im Mönchengladbach mit einer Stichwaffe verletzt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Mönchengladbacher Polizei ist am Mittwochabend alarmiert worden, weil ein Mann mit einer Stichwaffe am „Tellmann-Platz“ in Mönchengladbach-Rheydt schwer verletzt wurde. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt aufgenommen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen einen 48-jährigen Mann. Ihm wurden laut Polizei mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Akute Lebensgefahr bestehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nun Zeugen.