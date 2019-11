Täter bedroht Mitarbeiter, flüchtet aber ohne Beute : Mann mit Feile überfällt Spielothek

Mönchengladbach Als der Täter am Dienstagabend kein Geld vom Mitarbeiter erhielt, flüchtete er.

(rei) Ein unbekannter Mann überfiel am Dienstagabend ein Spielcasino an der Erzberger Straße – flüchtete am Ende aber ohne Beute. Der Unbekannte bewaffnete sich mit einem Messer und einer etwa 30 cm langen Feile und klingelte gegen 22.50 Uhr an der Spielhalle. Der Angestellte öffnete ihm und ließ ihn hinein. Plötzlich rief der Unbekannte „Überfall“ und forderte von dem Angestellten lautstark den Kasseninhalt. Da der 52-jährige Angestellte nicht reagierte, ging der Räuber um die Theke herum und suchte die Kasse. Als er sie aber nicht fand, bedrohte er den Mitarbeiter mit dem Messer und forderte erneut Bargeld. Der Mann sagte ihm, dass er kein Bargeld habe und ihm entsprechend keines geben könne. Anschließend zog sich der Räuber unverrichteter Dinge zurück und flüchtete aus der Eingangstür in Richtung Nogatstraße.