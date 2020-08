Arbeitsunfall in Mönchengladbach : Mann mit Arm in Maschine eingeklemmt

Mönchengladbach Die Verletzungen erwiesen sich so schwerwiegend, dass der Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Arbeitsunfall zu einer Firma an der Krefelder Straße gerufen worden. Dort war ein Arbeiter bei der Produktion mit seinem Arm in eine Maschine eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr berichtete, konnte er durch betriebseigenes Personal noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass für den Transport in eine spezielle Fachklinik für Arbeitsunfälle ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Der Landeplatz des Rettungshubschraubers wurde von der Polizei gesperrt.