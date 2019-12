An der Haltestelle Mönchengladbach-Rheydt : Busfahrer wird mit Pfefferspray attackiert

Mönchengladbach Der Angriff kam ganz plötzlich. Der Fahrer hatte gerade an einer Haltestelle in Rheydt die vordere Tür des Busses geöffnet.

Ein junger Mann hat am Sonntag an einer Bushaltestelle in Rheydt einen Busfahrer unvermittelt angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, steuerte der 60-jährige Fahrer gegen 16.40 Uhr die Linie 006 in Richtung Hardterbroich. An der Haltestelle auf der Stresemannstraße stoppte er, um Fahrgäste aufzunehmen. Nachdem er die vordere Türe des Busses geöffnet hatte, trat ein Mann an ihn heran und sprühte ihm eine Substanz ins Gesicht, bei der es sich vermutlich um Pfefferspray gehandelt hat. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung Dahlener Straße.