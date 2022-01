Kontrollaktion von Mags und Polizei : Saftige Strafen für Schrottsammler

Mönchengladbach Die Polizei Mönchengladbach hat gemeinsam mit der Stadttochter Mags gezielte Kontrollen durchgeführt. Zwei Verstöße stechen besonders heraus.

Polizei und Mags haben am Mittwoch, 12. Januar, gemeinsam gezielte Kontrollen nach illegalen „Schrottsammlern“ im Mönchengladbacher Stadtgebiet durchgeführt. Das meldet die Polizei am Donnerstag und bezeichnet die Aktion als „erfolgreich“.

Laut Bericht seien bereits bei der ersten Kontrolle eines Lastwagens „erhebliche Verstöße“ festgestellt worden. Diese bezogen sich auf das Abfallrecht, die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Fahrzeugsicherheit. So sei unter anderem die Prüffrist für das EG-Kontrollgerät (auch „Tachograph“ genannt), das zur Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten dient, seit mehr als 13 Jahren abgelaufen. Die gewerbliche Weiterfahrt wurde für den Mann, der selbst der Unternehmer ist, an Ort und Stelle beendet. Ihn erwarten laut Polizei nun „mehrere Anzeigen, welche mit nicht unerheblichen Strafen beziehungsweise Bußgeldern versehen sind“.

Als „negativen Spitzenreiter des Kontrolltages“ bezeichnet die Polizei in ihrem Bericht einen Transporter, der den Angaben zufolge „bis unter das Dach mit Waschmaschinen, Trocknern, größeren Elektrogeräten, Altmetallen und Schrott beladen war“. Der Fahrer habe keine Genehmigung für den Transport gehabt und sei bereits in der vergangenen Woche aufgefallen. Damals, wie auch am Kontrolltag, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.