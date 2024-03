Kriminalität in Mönchengladbach Männer in Gladbach und Rheydt angegriffen und ausgeraubt

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 8. März, einen 21-Jährigen an der Odenkirchener Straße in Rheydt und einen 36-Jährigen an der Balderichstraße in Gladbach angegriffen und ausgeraubt. Beide Männer meldeten sich am Montag, 11. März, bei der Polizei, heißt es in der Mitteilung.