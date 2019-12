Nächtlicher Angriff und Raub : Männer sollen 13-Jährigen zusammengeschlagen haben

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nach einem Raubüberfall auf ein Kind.

Mönchengladbach Der Junge hatte in der Nacht an einer Haustür geklingelt und von dem Überfall in der Höhe der Bushaltestelle Gerkerather Mühle berichtet.

Ein 13-jähriger Junge ist in der Nacht zum Sonntag nach eigenen Angaben beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Junge gegen 1 Uhr an einer Haustür an der Rochusstraße geklingelt und dort berichtet, er sei Opfer eines Raubdeliktes geworden. Der alarmierten Polizei schilderte der 13-Jährige die Tat so: Gegen 0.30 Uhr habe er einen Spaziergang gemacht. In Höhe der Bushaltestelle Gerkerather Mühle seien ihm fünf Männer zu Fuß entgegenkommen. Eine weitere Person sei in einem Kleinwagen hinter dieser Gruppe hergefahren.

Einer der Männer habe ihn nach einer Zigarette gefragt. Als er erwidert habe, dass er keine dabei habe, habe er einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Nachdem er zu Boden gestürzt war, hätten ihn anderen Männer in den Bauch- und Brustbereich getreten. Ein Angreifer habe sein Handy entwendet. Der 13-Jährige konnte flüchten. Die Männer seien noch wenige Meter hinter ihm hergelaufen, hätten dann allerdings aufgegeben.

Die Täterbeschreibung: zirka 18 bis 19 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, trainierte Statur. Bei dem Auto, das hinter der Personengruppe herfuhr, soll es sich um einen silbernen Kleinwagen, vermutlich VW, gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.

(gap)