17-Jährige schwer verletzt : Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Mönchengladbach Die 17-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Montag gegen 8 Uhr bei einem Abbiegeunfall auf dem Metzenweg/Ecke Lindenstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer (61) eines Baustellen-Lkw zuvor als erstes Fahrzeug an der roten Ampel gestanden. Als er dann bei grün anfuhr und vom Metzenweg nach rechts in die Lindenstraße abbog, übersah er die junge Fahrradfahrerin, die rechts neben seinem Lkw auf dem dortigen Fahrradstreifen unterwegs war. Die 17-Jährige wurde von dem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde durch hupende Autofahrer auf den Unfall aufmerksam gemacht und stoppte sofort. Die junge Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und wurde dort stationär aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, die bisher namentlich noch nicht festgehalten wurden, werden gebeten, sich mit der Unfallbearbeitung der Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 in Verbindung zu setzen.