14 Verletzte bei Brand in Mönchengladbach Lichterkette löste Großeinsatz aus

Ein Feuer in einem siebengeschossigen Mehrfamilienhaus an der Espenstraße hat am Donnerstag, 22. Dezember, einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand war im Erdgeschoss ausgebrochen. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die untere Wohnung im Vollbrand“, sagt Brandrat Markus Hallen. Die Flammen seien an der Fassade hochgeschlagen, sodass die gesamte Vorderfront in Brandrauch eingehüllt gewesen sei. „Für uns war die Lage nicht einfach. Dort gibt es viele Mieter. Und wir wussten nicht, wie viele der Bewohner sich noch in dem Gebäude befinden und ob vielleicht Menschen bewusstlos im Treppenhaus liegen, das auch verraucht war“, berichtet Hallen. Deshalb habe die Menschenrettung im Vordergrund gestanden.