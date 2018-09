Mönchengladbach: Leichenfund am Museum Abteiberg - Polizei im Einsatz

Möglicherweise Gewalttat : Toter Mann am Museum Abteiberg in Mönchengladbach gefunden

Am Museum Abteiberg ist in den frühen Abendstunden eine Leiche gefunden worden. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Mittwochabend ist am Museum Abteiberg in Mönchengladbach die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden. Eine Bekannte soll ihn gefunden haben.

Am Museum Abteiberg ist in den frühen Abendstunden eine Leiche gefunden worden. Nach Aussage der Polizei soll es sich um einen jungen Mann handeln. Er soll blutüberströmt sein. Auch von einem Messer wird berichtet. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Eine Bekannte des jungen Mannes soll ihn gefunden haben. Ein Notfallseelsorger ist vor Ort und betreut die Frau. Die Polizei hat weiträumig alles abgesperrt. Ein Team der Spurensicherung trifft gerade ein.

