Spektakulärer Unfall in Mönchengladbach : Lastwagen schleift Ampel-Anlage im Nordpark mit

Der Kipplaster mit der umgerissenen Ampelanlage. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Nach einem spektakulären Unfall versperrt am Freitagmorgen eine mitgerissene Ampel-Anlage die Straße Am Nordpark in Höhe der Abfallumladestelle. Ob dabei das Verkehrslenkungssystem zu den Parkplätzen am Borussia-Park betroffen ist, ist einen Tag vor dem Heimspiel gegen Stuttgart mit bis zu 48.500 Fans offen.

Bei einem Unfall hat ein Lastwagen am Freitagmorgen, 15 Oktober, einen Teil der Ampelanlage im Nordpark zerstört. Gegen 10 Uhr am Morgen geriet die Konstruktion eines Kipplasters aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Ampelkonstruktion, die quer über die Fahrbahn führt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist die Straße Am Nordpark deshalb am Vormittag gesperrt. Die Feuerwehr sei nun damit beschäftigt, die umgeknickte Ampelanlage mit schwerem Gerät von der Straße zu bekommen. Verletzte gab es den Polizeiangaben zufolge nicht. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Freitag zunächst unklar.

Inwieweit der Vorfall Auswirkungen auch anschließend noch auf den Verkehr hat, ist ebenfalls unklar. Dabei handelt es sich um so genannte Dauerlichtzeichen, die die Spuren der Straße Am Nordpark mal in die eine, und mal in die andere Richtung freigeben. Der Ampelmast ist demnach Teil einer komplexen Verkehrssteuerung. Ob dieses System so wie bisher funktioniert, war am Morgen noch unklar. Wie ein Stadtsprecher sagte, muss dies erst noch von der Verkehrslenkung der Stadt geprüft werden. Der Unfall geschah in Höhe der Abfallumladestelle der Stadttochter GEM. Ob die versperrte Fahrbahn Auswirkungen auf den Ablauf der GEM oder der Mags habe, sei noch nicht abzuschätzen, so eine Sprecherin am Morgen.