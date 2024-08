Warnapp „Nina“ alarmierte Lagerhalle brennt in Mönchengladbach lichterloh – Einsatz bis zum Morgen

Zu einem großen Brand kam es am Montagabend in Mönchengladbach. Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 21.50 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Straße Wetschewell alarmiert. „Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schon stark ausgedehnt. Der ersteintreffende Einsatzleiter veranlasste eine weitere Verstärkung der Einsatzkräfte“, so ein Feuerwehrsprecher.