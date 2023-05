„Besonders beschleunigtes Verfahren“ Ladendieb in Mönchengladbach zu Bewährungsstrafe verurteilt

Demnach war der Mann am Vortag – Montag, 8. Mai – vorläufig festgenommen worden. Zuvor wurde er gegen 17.58 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Uhren aus einem Verkaufsregal entwendete. Beim Versuch, das Elektrofachgeschäft an der Breitenbachstraße zu verlassen, sprach ihn ein 26-jähriger Sicherheitsmitarbeiter an und führte ihn in sein Büro. Bei Durchsicht der mitgeführten Tasche konnte neben den Uhren noch ein Paar gestohlener Kopfhörer aufgefunden werden.