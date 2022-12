Polizei sucht Zeugen Ladendieb verletzt Verkäuferin in Odenkirchen

Die 57-Jährige und eine Kollegin hatten gegen 17.30 Uhr drei verdächtige Männer beobachtet, die in die Filiale gekommen waren. Den Mitarbeiterinnen war das Trio bereits wegen vergangener Ladendiebstähle bekannt. Als einer der Männer Ware in seine Jacke steckte, sprachen sie ihn an. Daraufhin flüchteten die drei Männer. Den Verdächtigen, den sie beim Ladendiebstahl beobachtet hatten, hielten die Mitarbeiterinnen vor dem Laden zusammen fest. Der Mann wehrte sich dagegen und riss die 57-Jährige bei seiner Flucht zu Boden, die dadurch verletzt wurde.