In Mönchengladbacher Supermarkt : Ladendieb schlägt Mitarbeiter ins Gesicht

Der 28-jährige Täter versuchte erst gestohlene Ware umzutauschen und wollte dann mit Artikeln fliehen, ohne diese zu bezahlen. Es kam zu einem Handgemenge.

Polizeibeamte haben am Dienstag gegen 19 Uhr in einem Supermarkt an der Hindenburgstraße einen 28-jährigen Mann festgenommen. Er hatte versucht, Waren zu stehlen und einen Mitarbeiter geschlagen. Der Dieb sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch.