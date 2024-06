Festnahme in Mönchengladbach Polizeibekannter Ladendieb in Untersuchungshaft

Zwei Mitarbeiter eines Discounter an der Lürriper Straße haben einen Ladendieb auf frischer Tat gestellt. Das meldet die Polizei. Demnach beobachteten die beiden Ladendetektive am Dienstag, 18. Juni, gegen 17.30 Uhr, wie der Mann Etiketten von mehreren Waren löste. Danach verstaute der Verdächtige die Sachen in einer Plastiktasche und versuchte, den Laden ohne zu bezahlten zu verlassen. Daraufhin sprachen die Mitarbeiter den Mann an und verständigten die Polizei.