Unfall in Mönchengladbach Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Müllwagen

Demnach kam es am Montag, 8. Mai 2023, gegen 9 Uhr zu dem Zusammenstoß an der Dahlener Straße. Der Sprecher sagte, dass die Fahrzeuge sich „eher touchiert“ hätten. Dennoch sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind durch den Unfall im hinteren linken Bereich des Busses Scheiben geplatzt. Zu dem Zeitpunkt befanden sich drei Fahrgäste in dem Linienbus. Sie alle konnten das Fahrzeug aber selbstständig verlassen.