Brand in Mönchengladbach : Klinikbett steht in Flammen – Zimmernachbar löscht

Mönchengladbach Ein Patienten-Bett brannte urplötzlich. Bevor die Feuerwehr eintraf, ergriff ein Zimmernachbar die Initiative und löschte den Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilt, stand ein Bett eines Patienten gegen 4 Uhr morgens in einer Klinik in Windberg plötzlich in Flammen. Die automatische Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, bemerkte ein Zimmernachbar den Brand und führte erste Löschmaßnahmen durch.