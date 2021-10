Mönchengladbach : Hubschrauber landet in der Stadt - Kleinkind mit Verbrennungen abgeholt

Der ADAC Rettungshubschrauber „Christoph Europa 1“ (Archivfoto). Foto: ADAC Luftrettung/ADAC SE

Mönchengladbach Ungewöhnlicher Einsatz in Mönchengladbach: Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagnachmittag in der Stadt gelandet. Er brachte ein Kleinkind in eine Spezialklinik, das sich schwere Verbrennungen zugezogen hatte.

Ein zehn Monate alter Junge erlitt im Mönchengladbacher Stadtteil Waldhausen bei einem Unfall zuhause schwere Verbrennungen. Diese seien von Fritteusenfett ausgelöst worden, sagte ein Feuerwehrsprecher, ohne weitere Details zu kennen. Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich zunächst um das Kleinkind, der Junge wurde dann in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer geflogen. Er sei schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr.

(peng/dpa)