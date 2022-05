Unfall in Mönchengladbach : Kleinkind nach Sturz aus zweitem Obergeschoss schwerverletzt

Update Mönchengladbach In Giesenkirchen ist am Donnerstagnachmittag ein Kleinkind aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses gestürzt. Es krabbelte einem Stofftier nach. Der Gesundheitszustand des kleinen Jungen wird als „kritisch“ bezeichnet.

Kurz nach 17 Uhr war die Meldung über das Unglück an der Konstantinstraße in Giesenkirchen bei der Polizei eingegangen. Schon zu Beginn des Einsatzes war von der Feuerwehr ein Hubschrauber angefordert worden. Er landete auf dem nahe gelegenen Schulhof der Grundschule .

Das Kind wurde zuerst von Notarzt und Rettungskräften der Feuerwehr in einem Rettungswagen behandelt. Zunächst hieß es, der Gesundheitszustand des Kindes sei zumindest so stabil, dass es zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren werden könne. Wenig später wurde das Kleinkind allerdings doch in den Rettungshubschrauber gebracht. Der Gesundheitszustand wurde nun als „kritisch“ bewertet.