Überfälle im Geropark in Mönchengladbach : Kinderbande fiel schon vorher mit Eigentumsdelikten auf

Mönchengladbach Die 15-Jährige wurde nach den Überfällen am Sonntag auf der Wache erkennungsdienstlich erfasst. Bei ihrem Bruder (12) und dem andere Jungen geschah dies nicht. Die beiden sind strafunmündig.

In Mönchengladbach gibt es zwei Programme für junge Straftäter: „JIT“ (Jugendliche Intensiv-Täter) und „Kurve kriegen“. Letzteres richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren, die mit mindestens einer Gewalttat oder drei Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind und deren Lebensumstände derart risikobelastet sind, dass ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität droht. Noch ist keines der Kinder, die am Sonntag nach zwei Überfällen erwischt wurden, in dem Programm. „Wir suchen jetzt erst einmal die Elternhäuser auf und suchen das Gespräch“, teilte der Polizeisprecher mit. In der Regel werde bei solchen Fällen umgehend das Jugendamt informiert.