Polizei sucht Zeugen : Kinder als Diebe und Fahrerflucht in Lürrip

Mönchengladbach Ein Tatverdächtiger flüchtete mit einem Fahrrad, der andere mit einem Roller. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Dieser Pkw-Fahrer wird nun gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl und anschließender Fahrerflucht am 17. Mai. An diesem Tag flüchteten zwei Kinder oder Jugendliche von einem Garagenhof an der Adolf-Brochhaus-Straße, nachdem sie zuvor vermutlich mehrere Gegenstände gestohlen hatten. Einer der beiden kollidierte mit einem Auto, dessen Fahrer bislang unbekannt ist. Es war gegen 14 Uhr, als der Eigentümer einer Garage bemerkte, dass das zuvor verschlossene Garagentor nur angelehnt war. Im selben Moment sah er zwei junge Personen flüchten – eine mit einem roten Roller in Richtung Nakatenusstraße und weiter in Richtung Halfenspfad. Der zweite Tatverdächtige, etwa zehn bis 14 Jahre alt, trat den denselben Weg mit einem Fahrrad mit auffallend großen Reifen und hellen Speichen an. Der Rollerfahrer kollidierte auf seiner Flucht nach bisherigem Kenntnisstand mit einem silberfarbenen Mercedes Kombi mit der Städtekennung „GM“ fuhr dann aber weiter. Der Autofahrer verfolgte ihn wohl in Richtung Zeppelinstraße. Bislang wurde die Verkehrsunfallflucht nicht angezeigt. Die Polizei Mönchengladbach bittet den Fahrer sowie namentlich noch nicht erfasste Zeugen, sich unter 02161 290 zu melden.