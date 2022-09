Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Kind würgt Zwölfjährigen auf Spielplatz

Mönchengladbach Zwei Teenagergruppen waren beim Fußballspiel in Streit geraten. Dann legte ein Kind dem Zwölfjährigen eine Kordel um den Hals und zog zu.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 5. September, um 19.45 Uhr auf dem Bolzplatz am Spielplatz an der Logenstraße in Rheydt ereignet hat. Ein unbekannter, etwa 13 Jahre alter Tatverdächtiger soll einen Zwölfjährigen mit einer Kordel gewürgt haben.