Mönchengladbach: Kind mit Verbrühungen in Uni-Klinik geflogen

Der Rettungshubschrauber, der Mutter und Kind in eine Klinik flog, landete in Wickrath in einem Feld. Foto: stephan SChellhammer/Stephan Schellhammer

Mönchengladbach Das Kleinkind hatte sich mit heißem Tee verbrannt. Die Mutter flog mit ins Krankenhaus. Der Vater wurde von einem Notfalllseelsorger betreut.

Weil sich ein sechs Monate altes Kleinkind mit heißem Tee verbrüht hat, ist es am Dienstagnachmittag in Wickrath zu einem Rettungshubschraubereinsatz gekommen. Die Feuerwehr war gegen 16 Uhr zur Mutter-Ey-Straße gerufen worden, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Die Leitstelle alarmierte sofort den Rettungswagen von der zuständigen Rettungswache in Wickrath, das Notarzteinsatzfahrzeug und zur Verstärkung den Rettungshubschrauber „Christoph Europa 1“ aus Würselen. Das Kind, das im Brustbereich Verbrennungen erlitten hatte, wurde von den Rettungskräften erstversorgt. Der Hubschrauber landete auf einem benachbarten Feld. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde das Kleinkind zur optimalen Versorgung in die Uni-Klinik nach Aachen geflogen. Zur Betreuung des Kleinkindes während der Behandlung und des Fluges war die Mutter anwesend. Der zurückbleibende Vater wurde von einen hinzugerufenen Notfallseelsorger betreut. Im Einsatz war ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Notfallseelsorger, ein Rettungshubschrauber sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.