Zusammenstoß in Mönchengladbach Siebenjährigen angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Dem Bericht zufolge war der siebenjährige Junge am Donnerstag, 27. April, gegen 16 Uhr zu Fuß auf der Regentenstraße in Richtung Eickener Straße unterwegs. Als er die Straße überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann soll laut der Polizeimeldung angehalten und sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen erkundigt haben. Nachdem der Siebenjährige angab, dass es ihm so weit gut ginge, setzte er seine Fahrt fort.