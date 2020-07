Prügelei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof : „Keinen Bock auf Bullenwache“ – 15-Jährige schlägt Polizisten

Mönchengladbach Bundespolizisten mussten am Mittwoch eine 15-Jährige fesseln, die wild um sich schlug und trat. Das Mädchen sollte zur Wache gebracht werden, weil sie im Mönchengladbacher Hauptbahnhof eine körperliche Auseinandersetzung mit einer 17-Jährigen hatte.

Weil eine 15-Jährige keinen „Bock auf die Bullenwache“ hatte, mussten Bundespolizisten in Mönchengladbach am Mittwoch etwas rabiater werden. Das Mädchen hatte zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit einer 17-Jährigen am Bahnsteig des Hauptbahnhofs gehabt. Die Beamten schritten ein und trennten die beiden Kontrahentinnen. Als die Polizisten erklärten, dass sie nun mit zur Wache genommen würden, wurde die 15-Jährige ausfallend. Sie schlug und trat die Beamten, als diese das Mädchen am Arm packten. Wie die Bundespolizei mitteilte, wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes ermittelt.