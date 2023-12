Polizei Mönchengladbach ermittelt 60 Kanarienvögel aus Voliere in Eicken verschwunden

Ende Juli dieses Jahres hat sich in einer Gartenanlage in Giesenkirchen Ahnliches abgespielt: Unbekannte verschafften sich Zutritt zum umzäunten Gelände an der Mülforter Straße und öffneten dort gewaltsam ein Vogelgehege. Und diese Tat wiederholten sie wenige Tage später sogar noch einmal. Den Besitzern zufolge verschwanden so insgesamt mehr als 100 Vögel – Kostenpflichtiger Inhalt darunter Kanarienvögel, Sittiche und eine Zwergwachtel.