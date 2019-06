Einsatz wegen Ruhestörung in Mönchengladbach : Jugendlicher wirft mit Flasche Loch in Windschutzscheibe von Polizeiauto

Mönchengladbach Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil junge Leute laut auf einem Balkon feierten. Als die Beamten zur Ruhe mahnten, wurden eine 19-Jährige und ein Gast aggressiv.

Ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung endete in Mönchengladbach in der Nacht zu Mittwoch mit einem Loch in einem Streifenwagen und zwei jungen Menschen in der Ausnüchterungszelle.