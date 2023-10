Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach Jugendlicher prügelt auf 14-Jährigen ein – Zeugin schreitet ein

Wie aus dem Bericht hervorgeht, befuhr eine 23-Jährige am Mittwoch, 18. Oktober, gegen 13 Uhr die Hittastraße in Richtung Rheydter Straße. Im Bereich der Turmstraße sei ihr ein Jugendlicher aufgefallen, der am Boden liegend von einem anderen Jugendlichen körperlich angegriffen wurde. Die 23-Jährige reagierte sofort, hielt an, stieg aus und forderte den Angreifer lautstark auf, von seinem Opfer abzulassen. Der Jugendliche stieg daraufhin auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Aachener Straße davon.