Passant blieb unverletzt : Gruppe wirft Metallpoller in Fußgängertunnel in Mönchengladbach

Gruppe wirft Metallpoller in Fußgängertunnel in Mönchengladbach

Diesen Metallpoller warf die Gruppe in den Tunnel. Foto: Polizei

Mönchengladbach Eine Gruppe Jugendlicher hat in Mönchengladbach Steine und Metallpoller in einen Fußgängertunnel geschmissen. Ein Passant blieb unverletzt – doch die Polizei stellt Strafanzeige.

Das hätte schlimme Folgen haben können, und deshalb gibt es jetzt auch eine Strafanzeige: Jugendliche haben am vergangenen Montag einen Metallpoller und Steinbrocken in einen Fußgängertunnel geworfen. Dies geschah um kurz vor 20 Uhr, als ein 23-jähriger Mönchengladbacher an der Kranzstraße die Unterführung unter der Bahnlinie passieren wollte.